Législateur assassin

En te réveillant, tu ne te sens pas très bien. Légèrement vaseuse. Un drôle de goût dans la bouche, une petite nausée. Ton téléphone bipe. C’est Zee. “Allez fais le test”. Deuxième bip. Smiley cœur. Troisième bip. “Courage”. C’est clair que tu as besoin de courage. Le test, c’est un test de grossesse. C’est le jour. Il y a deux semaines tu aurais dû avoir tes règles. Deux semaines de retard. Ce retard n’est pas qu’un petit dérèglement. Tu as une très bonne raison de penser ça. Cette raison s’est passée il y a un peu moins d’un mois. Toi, tu ne prends plus la pilule, c’est un choix. Et cette phrase pourtant toute simple, tellement anodine pour toi, est un véritable privilège. Ce choix tu l’as fait en pleine conscience. Ce choix tu l’as fait pour plusieurs raisons qui n’appartiennent qu’à toi. Tu as pris la pilule pendant plus de dix ans. C’était très simple. Tu as arrêté il y a quelques mois. C’était très simple. Tellement simple que ça pourrait te sembler évident. Mais ça ne l’est pas….

Cet article est réservé aux abonnés.

Déjà abonné ? Déjà abonné ? Se connecter Soutenez un média indépendant et exigeant Accédez à tous les contenus de TelQuel en illimité

Lisez le magazine en numérique avant sa sortie en kiosque

Accédez à plus de 900 numéros de TelQuel numérisés S’abonner