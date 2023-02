Dialogue social : la retraite à 65 ans? Les syndicats disent niet

Aziz Akhannouch en a fait un totem. En marge du forum parlementaire de la justice sociale, en février 2022, le Chef du gouvernement avait déclaré que l’Exécutif “ne peut pas accepter, quel que soit le coût politique, de laisser le dossier de la réforme des retraites en héritage aux prochains gouvernements, approfondir sa crise et refuser tout dialogue constructif à son égard”. Un an plus tard, la ministre de l’Economie et des finances, Nadia Fettah Alaoui, revient à la charge. Interpellée le 7 février au parlement, l’argentière du royaume a indiqué que “le gouvernement est déterminé à réformer le système de retraite en concertation avec tous les partenaires”. Et la ministre de regretter que “le système de retraite était déjà sur la table des gouvernements précédents pendant des années, et les mesures prises n’ont pas permis d’aboutir à une solution”. Encore faut-il que le gouvernement actuel en trouve une….

Cet article est réservé aux abonnés.

Déjà abonné ? Déjà abonné ? Se connecter Soutenez un média indépendant et exigeant Accédez à tous les contenus de TelQuel en illimité

Lisez le magazine en numérique avant sa sortie en kiosque

Accédez à plus de 900 numéros de TelQuel numérisés S’abonner