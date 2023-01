Mohammed Benmoussa : pourquoi j’ai décidé de quitter l’Istiqlal

Il est des moments dans l’histoire d’un homme où il est essentiel d’assumer ses responsabilités, quel qu’en soit le prix, et de prendre acte avec l’histoire. Je le fais aujourd’hui en conscience et la mort dans l’âme, à l’égard de la formation politique à laquelle j’ai appartenu durant plus de deux décennies mais avec laquelle je prends désormais mes distances définitivement. J’ai donc décidé de quitter le Parti de l’Istiqlal et j’ai estimé nécessaire d’éclairer mes compatriotes sur les raisons de cette décision, pour éviter à d’autres, ceux-là mêmes qui sont passés maîtres en fait de tromperie et de duplicité, le soin de s’épancher en justifications fallacieuses.

Fidèle à des valeurs

La constance dans les positions politiques et la fidélité aux principes éthiques ont toujours été pour moi une règle de…