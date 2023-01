Mission mou9ata3a

Il est onze heures et demie, tu es au bureau depuis presque trois heures. Tu t’es levée super tôt et de super bonne humeur. Et ce matin ce n’est pas un oxymore. Tu t’es vraiment levée de bonne humeur. Et encore plus improbable, tu l’es restée en arrivant au bureau. Ce matin, tu ne trouves pas ta boss exaspérante et tu trouves que ton collègue relou ne l’est pas tant que ça. On est lundi, tu vas bien. Tu es pleine d’entrain. Tu ne sais pas trop si c’est la bonne nuit de sommeil, ce nouveau cours de pilates fractionné ou les bonnes ondes du Nouvel an asiatique mais tu es dans un super mood. Tu te sens tout simplement bien. Ça détend. Toi en général ce n’est pas exactement la simplicité qui te caractérise. Tu es compliquée. Et si les situations dans lesquelles tu te retrouves ne le sont pas, alors tu te démerdes pour qu’elles le deviennent. Mais là, tu savoures cette limpidité. Tu te dis que tu vas tout faire pour préserver ce mood. Tu te dis…

