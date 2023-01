Médias : de l’autre côté de la Méditerranée, quelles réactions à la résolution de l'UE contre le Maroc?

L e Monde

“Au parlement européen, le retour de bâton du “Marocgate” Le quotidien français a consacré un article au vote du parlement européen d’une résolution sur la détérioration des droits de l’homme au Maroc. Une “très courte résolution” selon Le Monde, qui y voit “une petite révolution” au sein de l’institution réunie en séance plénière à Strasbourg. La raison ? “Pour la première fois en plus de vingt ans, l’Assemblée de Strasbourg a adopté un texte défavorable au royaume chérifien (…) cela marque un véritable changement de pied de l’institution européenne vis-à-vis du Maroc”, écrit le journal, en citant le député espagnol Miguel Urban Crespo, du groupe de la gauche unitaire à l’origine de cette résolution. D’après ce député, il aura fallu “plus de vingt ans et un scandale de corruption comme le “Marocgate” pour que le parlement européen puisse enfin parler du Maroc et des droits de l’homme”. La mention du “Marocgate”, nom donné aux accusations de…