Abderrahim Tounsi, dit Abderraouf : “Je me suis toujours débrouillé seul”

S myet mok ?

Milouda.

Smyet bak ?

Abdelaziz.

Nimirou d’la carte ?

136060.

Combien de Marocains connaissent votre vrai nom ?

La plupart des gens ne connaissent que Abderraouf. Et beaucoup m’appellent ainsi, même s’ils connaissent mon vrai nom.

Et le théâtre, oublié depuis que la télé fait appel à vous ?

Pas du tout. Ma troupe tournait beaucoup dans tout le Maroc à ses débuts. On donnait jusqu’à 150 représentations par an. A partir des années 80, les acteurs qui travaillaient avec moi sont allés vers le cinéma ou le théâtre. Actuellement, on tourne très peu, pour des raisons financières. J’ai des pièces toutes prêtes mais pas les moyens pour les monter. A l’époque, on louait une salle de cinéma à 500 ou 600 dirhams par jour, aujourd’hui, les propriétaires demandent jusqu’à 10 000 dirhams.

On raconte que vous êtes l’homme à tout faire dans votre troupe. Que vous vous…