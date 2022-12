Phénomène : les youtubeurs “true crime” crèvent l’écran

Après leur succès sur petit écran à travers les émissions “Akhtar al Moujrimine” et “Moukhtafoun”, les faits divers abondent désormais sur les réseaux sociaux au Maroc où une poignée de jeunes et de moins jeunes se sont lancés dans un nouveau genre de vidéos : le “true crime” (terme anglophone qualifiant les faits divers). Face caméra, ces vidéastes racontent, avec une grande maîtrise des techniques de narration des affaires criminelles, des meurtres, des disparitions inquiétantes et des phénomènes paranormaux. Et leurs récits, qui durent parfois jusqu’à une heure, fédèrent autant qu’ils font frissonner leur public. Sur la plateforme YouTube, ils affichent plusieurs millions de vues au compteur. L’écrasante majorité de ces passionnés de crimes sont des femmes. Toutes plus renseignées les unes que les autres, elles rejouent à leur façon la célèbre émission “Faites entrer l’accusé” de Christophe Hondelatte. Le regard fixe, elles…

