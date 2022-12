Lions de l'Atlas : vous avez gagné nos cœurs

Le Maroc a joué une demi-finale de Coupe du Monde ! Et ça a été magnifique à vivre. Toute cette Coupe du Monde est magnifique. Quelle folie. Que d’émotions. C’est beau. C’est grand. Certains disent que c’est un exploit. C’est peut être un exploit. Mais sûrement pas un hasard. Le parcours a quelque chose de magique pour ce qu’il a créé, mais les mecs ne sont pas arrivés là comme par magie. Ce n’est pas un miracle. C’est bien réel. C’est bossé. C’est mérité. Ce n’est pas juste une fulgurance. C’est solide. C’est p***** de solide. Et c’est ça qui est bon. La victoire de samedi n’est peut-être pas à nous mais ça y est la victoire, elle, est en nous. Et c’est ça qui est bon. Alors pour ça merci. Merci à ces héros bien réels. Colosses au grand cœur. Merci de nous avoir fait prendre conscience que nous pouvons accomplir des choses immenses. Merci de nous avoir rappelé que nous sommes dignes de grandeur. Merci d’avoir planté en chacun de nous les graines de la victoire. De nous…

