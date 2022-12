Asma Lamrabet : “Le monde du sacré a été dominé par les hommes pendant très longtemps”

Une femme exceptionnelle” : c’est en ces termes que la chercheuse et théologienne Asma Lamrabet qualifie d’emblée Rabia Al-Adawiyya, figure féminine centrale de l’histoire de l’islam, à qui elle a consacré son dernier essai. Tout juste arrivé cette semaine dans les rayons des librairies marocaines, Râbi’a Al ‘Adawiyya, mystique et liberté (éditions Al Bouraq, 2022) tente d’élucider les silences qui entourent la vie de l’une des plus célèbres femmes de l’islam.

Si son nom a traversé les siècles et les époques, jusqu’à s’ancrer dans la culture populaire des pays du monde arabo-musulman, l’image de Râbi’a Al ‘Adawiyya se réduit à celle d’une sainte, pieuse, cloîtrée et soumise. Une image réductrice selon Asma Lamrabet qui, au-delà des mythes et des légendes, voit en elle une femme puissante, subversive, qui a eu le courage de transgresser les normes sociales de son époque.

TelQuel : Dans votre précédent essai, Le prophète de l’islam et les femmes de sa vie, vous dressiez le portrait de figures féminines célèbres de la culture musulmane. Est-ce la même approche avec Râbi’a Al ‘Adawiyya ?

Asma Lamrabet : Oui, dans la mesure où c’est dans cette approche que je situe mon travail. Dans mes recherches, je tente de relire l’histoire, toujours avec un œil critique et une vision actualisée qui permet de mieux comprendre notre passé. Qu’elles soient féminines ou masculines, je pense que les grandes figures qui ont marqué l’histoire de l’islam ont quelque chose à nous apporter pour le présent. D’autant qu’il y a, aujourd’hui, une certaine curiosité de la part d’un public désireux de mieux comprendre l’héritage arabo-musulman qui constitue notre culture.

Nous assistons ces dernières années à un regain d’intérêt très fort des Marocains pour l’histoire de leur pays. Est-ce également le cas pour l’histoire de l’islam ?

Je pense qu’aujourd’hui, de nombreux jeunes de culture musulmane expriment une certaine confusion, voire un désarroi, quant à la connaissance qu’ils ont de leur religion, qui peut aller jusqu’à une perte de repères par rapport à cette culture musulmane qu’on est supposés avoir de façon innée. C’est quelque chose que j’ai moi-même vécu il y a vingt ans.

On peut se sentir complètement perdu par rapport à tous ces noms, lieux et dates, toutes ces informations, quelquefois erronées, qui circulent. Et ce plus encore lorsque l’on n’a pas suivi de cursus spécifique dédié à l’islam, à son histoire et au fait religieux en général. C’est là qu’intervient la nécessité de relire cette histoire, afin de répondre à une quête de sens à la fois de savoir, de spiritualité, mais aussi à une quête d’identité ; autrement dit, nous resituer par rapport à l’histoire du monde.

D’autre part, l’histoire de l’islam résonne profondément avec notre actualité, car c’est au nom du passé de cette religion que l’on nous impose aujourd’hui une certaine idéologie, voire des lois discriminatoires — notamment à l’égard des femmes— supposées être sacrées et donc immuables.

De manière générale, l’histoire a eu tendance à invisibiliser un grand nombre de femmes. Ce fut le cas aussi pour Râbi’a Al ‘Adawiyya, bien que son nom résonne encore de nos jours. Quel regard portez-vous sur ce processus de marginalisation ?

La marginalisation des femmes de l’histoire dépasse malheureusement toutes les cultures et toutes les religions. C’est un processus structurel, inhérent à l’histoire de l’humanité, et qui relève d’une question de pouvoir. À partir du moment où la domination est masculine, l’histoire le sera aussi.

Bien sûr, beaucoup de travail a été fait dans ce sens. Aujourd’hui, la recherche historique accorde de plus en plus de place aux femmes, et tente de restituer un ensemble de faits et de parcours de femmes qui ont été invisibilisées pendant des siècles. Rien n’est gagné pour autant.

Les femmes sont certes plus présentes que jamais aujourd’hui, à la fois dans l’histoire et dans notre présent, mais rien ne nous garantit qu’il n’y aura pas de retour en arrière. D’où la nécessité absolue de continuer à rappeler qui ont été les femmes qui ont fait l’histoire, à raconter ce qu’elles ont fait, à revaloriser leurs apports, quitte à se répéter.

Lorsqu’elles ne sont pas oubliées, les grandes figures de l’histoire musulmane voient, à l’instar de Râbi’a Al ‘Adawiyya, leur image déformée ou réduite. Pourquoi, dans l’imaginaire collectif, conservons-nous seulement l’image d’une femme cloîtrée et extrêmement pieuse ?

Parce que ce sont les hommes qui ont écrit son histoire, et que l’image d’une femme cloîtrée et soumise est, à leurs yeux, beaucoup plus rassurante que celle de la femme intelligente, libre, rebelle qu’elle a également été. Je ne dis pas que Râbi’a Al ‘Adawiyya n’était pas un modèle de piété et de recueillement spirituels, bien au contraire, je pense même que c’est ce qui a faisait sa force, mais elle a aussi été bien plus que cela, à savoir une pionnière et érudite absolument hors de son temps.

Or, dans l’histoire de toutes les religions, on ne distingue généralement que deux types de femmes : d’une part les saintes, qui sont vénérées et admirées, mais claustrées comme l’était Râbi’a Al ‘Adawiyya, et d’autre part les sorcières, qui sont en fait les femmes subversives et insoumises à l’ordre établi. Il n’y a pas d’autre cadre pour les femmes au sein des traditions religieuses, et je trouve cela très réducteur.

Si le nom de Râbi’a Al ‘Adawiyya nous parvient encore aujourd’hui, il faut imaginer l’influence qu’elle avait sur sa société il y a quatorze siècles. L’enfermer dans cette image de femme retirée du monde, soumise et dévote est beaucoup plus sécurisant pour une certaine approche orthodoxe.

Alors que précisément, telle que vous la décrivez dans votre essai, Râbi’a Al ‘Adawiyya est tout le contraire d’une femme soumise…

Dans les écrits qui nous sont parvenus d’elle, on retrouve des passages de ses conversations avec son Créateur qui, du point de vue mystique, sont absolument révolutionnaires et frôlent parfois l’insolence. Mais une insolence amoureuse. Elle empruntait une liberté presque inimaginable de nos jours dans sa manière de parler avec Dieu.

Avec beaucoup d’amour, voire de passion, Râbi’a Al ‘Adawiyya savait faire preuve d’une sincérité spirituelle très profonde, qui refusait tout intermédiaire entre elle et le Divin. Lorsqu’un jour on lui a demandé si elle portait en elle la haine de Satan et l’amour du Prophète, elle a répondu qu’elle aimait tellement Dieu qu’elle n’avait pas dans son cœur de place pour tout autre sentiment : ni pour la haine ni pour l’amour d’une autre personne. Je ne pense pas qu’il y ait aujourd’hui quelqu’un qui ait le courage et la sincérité de dire ça.

Et c’est précisément cet amour absolu qu’elle avait pour Dieu qui lui a permis de s’émanciper de tout le reste. Sur le plan social, c’est une femme qui a refusé le mariage à deux reprises — dont la demande d’un prétendant qui n’était autre que le calife de Bassourah, sa ville. Elle a choisi volontairement le célibat, alors que l’islam recommande fortement le mariage. En faisant le choix de vivre seule et libre et de la manière la plus modeste possible, elle est allée à l’encontre de toutes les normes sociales de son époque, au point que l’on pourrait même la qualifier d’avant-gardiste.

Quel type de relations entretenait-elle avec ses contemporains masculins ?

Je pense que cette femme avait une personnalité tellement forte qu’aucun homme n’a jamais réussi à l’impressionner. D’un point de vue historique, il est attesté que Râbi’a Al ‘Adawiyya ne s’est jamais mariée, avançant l’argument qu’elle voulait se dédier à son Créateur.

Personnellement, je pense qu’elle savait aussi que dans toute relation conjugale, il y a le plus souvent un rapport de domination et elle refusait ce genre de relations. De la même manière qu’elle n’a jamais accepté aucune forme d’autorité sur elle, mis à part celle de son Créateur. Toujours est-il qu’elle a côtoyé les grands érudits de son époque – le plus souvent que des hommes —, avec qui elle n’a eu de cesse d’échanger et de débattre, et surtout, de les critiquer de manière très acerbe à chaque fois qu’elle en avait l’occasion.

Vous rappelez par ailleurs qu’elle a été l’une des premières à dénoncer l’instrumentalisation du religieux à des fins personnelles…

Tout à fait, car elle avait aussi compris que le savoir religieux était lié au pouvoir. Râbi’a Al ‘Adawiyya était, de son vivant, devenue un véritable modèle spirituel, mais elle a toujours refusé toute forme d’autorité qui pouvait accompagner son statut, et a passé sa vie à combattre son propre ego.

Elle dénonçait déjà une pratique religieuse très “technique” qui réduit le culte à un ritualisme très froid et des formalités rigides dénuées de spiritualité, ou encore le fait que certains n’emploient et n’affichent leur religiosité que pour servir leurs propres intérêts. Tout cela résonne pleinement avec notre actualité.

Pensez-vous qu’il soit possible qu’elle ait écrit beaucoup plus de textes que ceux qui lui ont été attribués ?

Il est très difficile de répondre à cette question. Il est vrai que l’on dispose de peu d’écrits qui lui sont attribués : il est possible que certains aient été égarés, que d’autres aient étés attribués à d’autres auteurs, mais ce ne sont que des hypothèses. Les récits et documents historiques de cette époque sont difficilement authentifiables. La vie de Râbi’a Al ‘Adawiyya est entourée de beaucoup de légendes, d’éléments relevant du miraculeux…

Par moment, j’ai été déstabilisée pendant mes recherches, ne sachant comment approcher d’un point de vue rationnel tout ce qui relève du mythe. Au fil des lectures et relectures, j’ai compris qu’elle s’exprimait beaucoup — comme les mystiques et soufis — à travers des métaphores, et que c’était ainsi qu’il fallait déchiffrer ses paroles. Son style est très poétique, il contient beaucoup de douceur et d’amour, mais elle savait aussi, à l’instar de sa forte personnalité, être acerbe et faire preuve d’ironie.

Dans votre essai, vous admettez qu’il existe beaucoup de blancs et de silences indéchiffrables dans le parcours de Râbi’a Al ‘Adawiyya. De quoi sont-ils le nom ?

Ce sont des zones d’ombre que personne ne connaîtra. Certains rapportent qu’elle a été esclave, d’autres qu’elle a été chanteuse et/ou joueuse de flûte… Mais le plus grand point d’interrogation reste l’évocation d’une rencontre mystérieuse, qui l’a énormément marquée, mais dont on ne sait absolument rien, hormis le fait qu’elle a joué un rôle crucial dans son parcours spirituel.

C’est une femme qui a vécu énormément de souffrances qui n’ont pas été relatées dans les récits, mais on ne saura pas si c’est l’histoire qui les a occultées, ou si c’est elle qui les a volontairement tues.

Pensez-vous qu’il existe d’autres grandes femmes de l’histoire musulmane qui, contrairement à Râbi’a Al ‘Adawiyya, ont été complètement occultées des récits qui nous sont parvenus et dont nous ignorons complètement l’existence ?

J’en suis même sûre. Elles n’ont peut-être pas été aussi marquantes et influentes que Râbi’a Al ‘Adawiyya, mais je suis convaincue qu’elles ont existé. Le VIIIe siècle est une période d’une telle effervescence culturelle, religieuse et politique, et pourtant, il y a beaucoup de choses qu’on ne sait pas sur celles qui l’ont peuplée. Il ne faut pas oublier qu’à cette période de l’islam dit primaire, la séparation entre les hommes et les femmes n’existait pas telle qu’elle a été instaurée par la suite.

Le monde du sacré est aussi un monde qui a été celui du pouvoir et de l’ego, dominé par les hommes pendant très longtemps. Les femmes ont été exclues, bien qu’elles y aient activement participé, à la fois d’un point de vue social, politique et spirituel. C’est une sorte de puzzle que les biographes et les historiens tentent de restituer au fil des époques, mais il reste encore beaucoup de zones d’ombre à explorer.