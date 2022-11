Sofia Alaoui : “On n’enseigne pas assez l’importance de notre patrimoine cinématographique”

Primée au festival Sundance et aux Césars pour son court-métrage Qu’importe si les bêtes meurent, conte onirique et fantastique tourné dans l’Atlas, Sofia Alaoui revient en 2023 avec son premier long-métrage, Parmi nous. “Ce film traite de la fin d’un monde, de la remise en question de nos certitudes, explique la réalisatrice. Il est évidemment d’actualité vu les bouleversements que nous vivons à l’échelle planétaire aujourd’hui, mais c’est aussi un film fantastique, genre qui me tient particulièrement à cœur.”

Celle qui réalisera également les huit épisodes de la série Casa Girls de Laïla Marrakchi, prévue pour 2024, tient aussi à remettre les pendules à l’heure : “Je n’aime pas qu’on nous présente, mes consœurs et moi, en mettant en avant le fait qu’on soit des femmes réalisatrices au Maroc. Bien sûr que c’est difficile, mais on n’est pas les premières. Farida Belyazid a commencé à…