Mohamed Khouna, le cinéma pour tous

U n rêve devenu réalité

Originaire d’Oujda, résident en France et passionné par le Septième art depuis son plus jeune âge, Mohamed Khouna a commencé très jeune à travailler, sans passer par la case “diplôme”, chez des distributeurs français. Il a ainsi “transporté des copies de films 35mm”, se souvient-il… avant de devenir responsable logistique et transport chez Distribution Service. En 2010, il se lance dans l’entrepreneuriat en fondant Facility Event, basée à Sarcelles (région parisienne), une entreprise d’événementiel spécialisée dans le cinéma. Côté financement, Mohamed Khouna assure fièrement qu’il a commencé avec des fonds propres, grâce à ses économies : “Lorsque j’ai annoncé mon intention de me lancer à certains professionnels renommés, ils m’ont encouragé à le faire seulement si j’avais de l’argent à verser” (rires). Il…