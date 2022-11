Le Boualem et “la Coupe du Monde chez les barbares islamiques”

Zakaria Boualem vous le rabâche dès qu’il en a l’occasion, le football est une formidable fenêtre pour observer notre planète. En période de Mondial, elle est équipée d’une loupe grossissante, et l’étude devient encore plus fascinante. Nous avons donc une Coupe du Monde chez les barbares islamiques, c’est l’occasion pour les forces de l’empire de donner le spectacle de leurs convulsions intempestives. On parle des forces médiatiques, bien sûr, puisque les gouvernements, eux, commercent sans complexe avec les mêmes barbares islamiques, qui sont – comble de l’indécence – très fortunés.

“Aller jouer au Qatar avec un symbole gay, voilà la grande idée” Réda Allali

e qu’il faut décortiquer sans plus attendre. L’affaire commence quand le capitaine de l’équipe d’Angleterre annonce avec fracas qu’il disputerait son match avec un brassard arc-en-ciel, pour défendre les droits des minorités sexuelles. Un beau geste, assurément, même si on n’avait pas entendu parler de pareille audace en Russie, par exemple. Aller jouer au Qatar avec un symbole gay, voilà…