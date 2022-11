Jérôme Cohen-Olivar : “Quand on fait un film comme “Story”, il ne faut pas s’attendre qu’à des lauriers”

Smyet bak ?

Votre dernier film, “Story”, est un thriller angoissant autour d’une célèbre influenceuse marocaine, Asmae Amrani. Vous n’aviez pas peur de vous la mettre à dos en parlant du pouvoir néfaste des réseaux sociaux ?

J’aime prendre des risques, donc avoir peur va à l’encontre de ma façon de faire. Je n’aime pas la jouer safe. J’ai compris qu’il faut être viscéral pour faire un film, partir de quelque chose qui existe vraiment à l’intérieur, sans limites et sans contraintes. Je n’avais pas peur de me la mettre à dos, et Asmae est une fille suffisamment intelligente pour comprendre ça.

Comment l’avez-vous convaincue de jouer son propre rôle ?

Je suis allé la voir dès que j’ai eu l’idée, je la lui ai pitchée et elle a adhéré. C’est à partir de là que j’ai commencé à écrire le scénario. Elle a été l’un des facteurs motivants de l’écriture du film, car je savais qu’elle me suivrait dans…