Pétroliers : les non-dits du rapport du Conseil de la concurrence

Les taux de marges des principaux opérateurs sont réduits, et Afriquia, le leader national, pratique les marges les plus faibles du marché… L’avis du Conseil de la concurrence sur la flambée des prix fait ressortir qu’indépendamment des années étudiées (2018- 2022), le leader national des distributeurs de carburants, Afriquia SMDC, réalise les marges les plus faibles du marché.

Afriquia SMDC est également le pétrolier qui investit le plus dans les infrastructures de stockage, la rénovation du réseau et l’expansion du nombre de stations-service

