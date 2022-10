Le meilleur ami des patrons

Le PLF 2023 est un OFNI, un Objet Financier Non Identifié. Difficile en effet de faire sens de la diversité déconcertante de mesures qu’il comprend. Attelage hétéroclite, il conjugue le meilleur et le pire. Le meilleur d’abord. Sans surprise, la feuille de route du gouvernement porte partout en elle les traces des chantiers sociaux pilotés par le Palais. A eux deux, les départements de la Santé et de l’éducation absorberont 100 milliards du budget de l’état en 2023. Un record ! Le RSU prenant son envol, les aides directes devraient bientôt parvenir aux populations ciblées. Il faut aussi noter que malgré des hypothèses d’inflation, de prix de l’énergie et de récoltes de blé meilleures qu’en 2022, l’équipe d’Akhannouch a quand même prévu 26 milliards de dirhams au titre de la Caisse de compensation. De quoi continuer à stabiliser les prix des denrées essentielles. Sur le plan social, il faut l’avouer, le suivi du roi pousse le gouvernement à être particulièrement dynamique. Du reste, Aziz Akhannouch paraît déterminé à corriger certaines déficiences chroniques. Par exemple, la pression fiscale qui s’exercera désormais…

