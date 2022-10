D'ElGrande Toto à Ismaël El Iraki : attention à la pente

En ce moment, tu ne comprends pas grand-chose au monde et à la façon dont il tourne. Il y a pas mal de trucs que tu ne cherches même pas vraiment à comprendre. Et puis il y a des trucs que tu ne comprends pas mais que tu aimerais bien qu’on t’explique. Pour commencer il y a un type qui s’appelle Taha Fahssi, plus connu sous le nom de El Grande Toto, qui a passé deux jours en garde à vue et qui est aujourd’hui poursuivi en état de liberté suite à la plainte d’un monsieur qui affirme avoir été menacé par le rappeur. Toto étant une immense star, l’affaire prend des proportions médiatiques importantes. Toi, tu n’as aucun avis là-dessus. La vidéo qui contiendrait des menaces, tu ne l’as pas vue. Bien évidemment, si les faits sont avérés il faudra que le jeune homme en assume les conséquences. C’est un justiciable comme les autres. En revanche, quand tu entends l’avocat du plaignant parler de “sous-culture” pour qualifier le rap, tu te dis qu’on est en train de glisser et…

