Le Boualem et “la jungle qui veut envahir le jardin européen”

Suspendez sur le champ vos activités, chers lecteurs, et concentrez-vous sur la phrase suivante : “L’Europe est un jardin, et le reste du monde, pour la plus grande partie, c’est une jungle qui veut envahir le jardin.” Zakaria Boualem a dû vérifier à plusieurs reprises la réalité de cette citation lunaire avant de se décider à vous la rapporter ici même. L’homme qui s’exprime avec autant de décontraction n’est pas un sombre internaute, loin de là. Vous avez sous les yeux une phrase issue de la noble pensée de Monsieur Josep Borrell Fontelles, dont le statut précis est “haut représentant de l’UE pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et vice-président de la Commission européenne”. Il faut donc reprendre son souffle un instant car nous avons basculé. Les digues cèdent les unes après les autres, l’empire prend ses aises et se met à nous balancer à la face sa conception du monde sans prendre le soin de l’emballer dans un minimum de courtoisie. Notez bien que l’avantage d’une telle franchise, c’est qu’on s’épargne les pénibles discours sur la…

