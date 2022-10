Enrichissement illicite : simple, basique?

Il n’y a pas si longtemps, tu angoissais à l’idée que l’hiver soit long et compliqué. Et tout porte à croire que l’hiver sera long et compliqué. Compliqué semble d’ailleurs être la nouvelle tendance. Tu ne vois vraiment pas ce qu’il y a de simple en ce moment. Ni dans le monde, ni dans ta vie. Mais ce qui t’angoisse encore plus, c’est de te demander si l’hiver va finir par arriver. Tu n’y connais rien en météo mais tu es à peu près convaincue que les 26° affichés sur le tableau de bord de ta bagnole n’ont rien de normal en cette fin de mois d’octobre. Et il n’y a pas besoin d’être expert en climatologie pour dire ça. Crever de chaud en cette saison c’est bizarre. C’est “simple, basique” comme dirait Orelsan. Mais si c’est plutôt joli de revoir des gens qui bronzent en maillot au bord d’une piscine sur Instagram, c’est carrément inquiétant pour l’état de la planète. On est au-delà de l’été indien. Ça n’a rien de chantant. C’est flippant. Et il n’y a pas que…

