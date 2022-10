Exclusif : premières indiscrétions sur les 10 opérateurs de cannabis retenus par l’ANRAC

La nomination de Mohammed El Guerrouj en tant que directeur par intérim de l’Agence nationale de réglementation des activités relatives au cannabis (ANRAC) a eu l’effet d’un coup de fouet pour l’industrie de transformation de cannabis. Pour preuve, l’annonce par l’ANRAC, dans la foulée, de la délivrance de 10 autorisations d’exercice pour des activités de transformation et de fabrication, ainsi que de commercialisation et d’exportation du cannabis et de ses produits à des fins médicales, pharmaceutiques et industrielles.

En plus du laboratoire pharmaceutique Pharma 5 qui a déjà confirmé par voie de presse qu’il préparait le lancement d’une gamme de médicaments à base de CBD et de THC, nos sources nous ont confirmé que trois autres laboratoires…