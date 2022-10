Cette génération qu’on a perdue

Violences, harcèlement, actes de vandalisme… après trois ans d’interruption pour cause de pandémie, L’Boulevard n’aurait pas pu espérer pire come-back. Dans la soirée du vendredi 20 septembre, un groupe d’individus a provoqué le chaos. Les témoignages glaçants ont fusé sur les réseaux sociaux, dépeignant une soirée coupe-gorge, durant laquelle les spectateurs d’un concert de rap ont constitué des proies faciles et captives pour un groupe d’intrus munis d’armes blanches. Il faut bien entendu dénoncer avec vigueur ces prurits de violence et sanctionner les contrevenants avec la fermeté qui s’impose. Cela étant, n’en déplaise aux organisateurs de l’événement, dont les explications n’indiquent guère une prise de responsabilité assumée des débordements, une partie de la faute leur incombe, c’est un fait. Ce soir-là, les rappeurs les plus bankables du moment, L’morphine, Dollypran, Mobydick et El Grande Toto, se sont succédé sur scène. Les quatre artistes récoltent des millions d’écoutes sur les plateformes de streaming. Chacun d’eux aurait très facilement pu attirer, à lui seul, les 20.000 fans présents ce soir-là au RUC. N’importe quel stagiaire dans le domaine de la programmation de…

Cet article est réservé aux abonnés.

Déjà abonné ? Déjà abonné ? Se connecter Soutenez un média indépendant et exigeant Accédez à tous les contenus de TelQuel en illimité

Lisez le magazine en numérique avant sa sortie en kiosque

Accédez à plus de 900 numéros de TelQuel numérisés S’abonner