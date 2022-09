Mohamed Ezzouak : “Certains me disent que je suis le Forrest Gump du journalisme au Maroc”

Smyet bak ?

Abdellah.

Smyet mok ?

Fatima.

Nimirou d’la carte ?

P comme Patrick, Y comme Yves, 809130.

Il y a 20 ans, vous avez lancé Yabiladi, site de référence pour la diaspora marocaine. Et maintenant, vous comptez vous reposer sur vos lauriers ?

Non, j’essaie de me réinventer avec les moyens du bord. Si on ne maintient pas une certaine vitesse et qu’on ne s’adapte pas au contexte, on recule. Même en tant que support numérique, on devient vite obsolète, puisque les usages, modes et technologies vont très vite. J’ai assisté à plusieurs vagues : l’arrivée des réseaux sociaux en 2006-2007, l’essor de la vidéo début 2010, puis d’autres formats et manières de traiter l’info. Aujourd’hui, on parle de journalisme algorithmique et de data journalism. Ça n’a plus rien à voir avec les médias tels que je les ai connus il y a vingt ans.

Vous êtes passé d’informaticien à directeur d’un site d’info. C’est quoi le rapport ?

J’ai toujours été touche-à-tout. Dans mon cursus, j’ai un peu…