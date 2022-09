Le Boualem et le “grand remplacement” mondial

L’extrême droite a gagné en Italie, et Zakaria Boualem a plongé un peu plus dans cette morne angoisse qui lui est désormais familière. Longtemps, le bougre a pensé que cette idéologie sinistre était vouée à l’extinction, par une sorte de phénomène naturel qu’il a du mal à identifier. Il voyait ça comme un truc du passé, qui avait déjà fait assez de dégâts pour que les gens – supposés être de plus en plus intelligents avec le temps – ne tombent pas une fois de plus dans le panneau. Ce raisonnement était stupide, il s’en rend compte aujourd’hui. Il suffit de faire un tour sur les écrans des chaînes françaises pour se rendre compte de l’amplitude de son erreur. Toute la journée, de tristes sires débattent du voile islamique, du grand remplacement, de la perte d’identité, ils geignent sur les cantines halal et les maillots de bain. Examinons leur position : elle consiste à déplorer que la France n’est plus la France, et que de ce fait, il faille dresser des murs pour se protéger de cette invasion. Concrètement, le…

