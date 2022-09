Femme, vie, liberté

Il y a des semaines où l’actualité se bouscule, où l’actualité semble se faire écho, se répondre presque. Il y a des semaines où tu ne peux pas être insensible au bruit du monde. Cette semaine qui vient de se terminer en était clairement une. Pour commencer tu étais, et tu es encore, absolument hors de toi à cause de la mort de cette adolescente pendant un avortement clandestin. Tu n’arrives pas à te défaire de ces images cauchemardesques de cette ado qui se vide de son sang sur une table crade. Et tu n’arrives pas non plus à te défaire de cette colère contre ces lois absurdes, injustes et hypocrites qui condamnent les femmes. Tu te dis qu’il est grand temps de se révolter. De remettre en cause certaines absurdités. De dénoncer certaines aberrations et surtout de défendre la dignité humaine. En parlant de dignité humaine, cette cause a perdu sa plus grande militante. Madame Aïcha Ech-Chenna s’est éteinte. Et c’est tout un peuple qui lui doit énormément. Celle que l’on surnommait mère courage s’est battue sans relâche. Elle…

Cet article est réservé aux abonnés.

Déjà abonné ? Déjà abonné ? Se connecter Soutenez un média indépendant et exigeant Accédez à tous les contenus de TelQuel en illimité

Lisez le magazine en numérique avant sa sortie en kiosque

Accédez à plus de 900 numéros de TelQuel numérisés S’abonner