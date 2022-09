Inflation : Pourquoi augmenter le taux directeur ? Réponses d'un expert

Pour prévenir tout désancrage des anticipations d’inflation et assurer les conditions d’un retour rapide à des niveaux en ligne avec l’objectif de stabilité des prix, le Conseil a décidé de relever le taux directeur de 50 points de base à 2% tout en continuant à suivre de près la conjoncture économique, aux niveaux national et international, et en particulier l’évolution des pressions inflationnistes », indiquait BAM dans un communiqué publié mardi. Pour le gouverneur de la Banque centrale Abdellatif Jouahri, cette décision vise à juguler l’inflation qui atteint un taux record de 6,3 %. Contacté par TelQuel, l’économiste El Mehdi Fakir nous explique les dessous de la mesure prise par Bank Al-Maghrib.

TelQuel : Qu’est qu’un taux directeur ?

El Mehdi Fakir : C’est un taux de référence destiné au secteur bancaire. En d’autres termes, c’est le taux sur lequel se basent les banques, outre la…