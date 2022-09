Education : ce qu'il faut savoir sur la méthode indienne que le Maroc appliquera pour relever le niveau des élèves

Une petite révolution dans le monde de l’enseignement. Cette rentrée scolaire 2022, une nouvelle méthode d’enseignement a fait son entrée dans les salles de classe marocaines. Venue d’Inde, cette méthode conçue par l’ONG Pratham et basée sur le jeu et les échanges doit permettre aux enfants de sept ans et plus de rattraper leurs lacunes en numération (notion de base de calcul) et lecture.

La méthode Teaching at the Right Level (TaRL) sera déployée dans le cadre d’une collaboration entre l’Initiative nationale de développement humain (INDH), le ministère de l’Éducation et la Fondation Pratham. Son impact auprès des élèves devrait être quasi immédiat puisque des progrès…