Témoignages : pris en otage par un visa

I ls ne l’ont pas eu

Sarah*, 31 ans, Casablanca : “Ça cause des tensions dans mon couple, ça impacte ma santé mentale” “J’ai toujours voyagé pour le travail et mon compagnon habite en France. D’ailleurs, j’ai obtenu un visa en janvier 2020 mais il y a eu le Covid, donc je n’ai pas pu partir. Quand les frontières ont ouvert, j’ai refait une demande puisque mon visa avait expiré. Pour la première fois, alors que je suis cadre dans la finance et que mon dossier était solide et complet, ma demande a été refusée.

Depuis quatre mois, j’attends un troisième rendez-vous au consulat pour une nouvelle demande. Même si on veut passer par l’Espagne, par exemple, il n’y a pas de rendez-vous pour l’instant puisque tout le monde s’est…