Hassan II, le roi qui a fait attendre la reine Elisabeth II

Le programme de la reine était ficelé, comme d’habitude, à la minute près. 11 h 30 : arrivée à l’aéroport. 21 coups de canon. Accueil par Hassan II avec le prince héritier et Moulay Rachid. Présentations. Hymnes nationaux… 12 h 15 : arrivée au palais d’hôtes. Le roi offre le lait et les dattes. Échanges de cadeaux et de décorations. 13 h : déjeuner. 14 h 30 : départ pour le Mausolée Mohammed V. Et ainsi de suite.

Archive : article d’Abdelmoula Arafa, publié en mars 2015

Les hommes de la reine ont travaillé pendant trois mois afin de ficeler le voyage méditerranéen, prévu en octobre 1980. Et tout le monde sait que la moindre minute de retard sur le programme établi peut tout chambouler. C’est the Queen elle-même qui a tenu à ce que le Maroc fasse partie de son périple, car Hassan II était l’un des rares souverains qu’elle n’avait pas encore rencontrés. Mal lui en a pris ? La réponse…