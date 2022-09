Faty Ahl Taleb, la reine des dattes

B ijoux du désert

Redonner ses lettres de noblesse à un fruit qui fait partie intégrante des traditions marocaines, c’est ce que fait Toomore, une entreprise familiale lancée en 2018 à Casablanca par Faty Ahl Taleb et son époux Mounir Khalil. Parmi les centaines de variétés de dattes présentes au Maroc, ils proposent une sélection pointue, mais misent avant tout sur la Majhoul, réputée pour sa texture particulièrement charnue et fondante. Reconnaissable à sa robe mordorée, la reine (ou encore la perle) des dattes est de toutes les grandes festivités, symbole de partage et d’hospitalité. Faty Ahl Taleb, originaire de Laâyoune, s’étonne d’ailleurs que ce produit de notre terroir, dont la découverte remonte au XIXe siècle dans la région de Tafilalet, ne soit pas davantage valorisé : “La datte Majhoul est l’un de ces produits nobles typiquement marocains qui n’ont pas reçu, à…