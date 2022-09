Idris Elba et Tilda Swinton au cinéma, Redouane Bougheraba en tournée... les sorties de la semaine

Mon cher génie…

Cinéma. Le folklore des contes et mythologies arabes n’a de cesse de fasciner Hollywood. Présenté en avant-première au Festival de Cannes, Trois mille ans à t’attendre, le dernier long-métrage de George Miller, raconte l’histoire d’une femme qui, de passage à Istanbul, libère accidentellement un génie prisonnier d’une bouteille. La suite est prévisible : le génie lui demande de formuler trois vœux qu’il exaucera. Seulement, Alithea Binnie, la protagoniste, ne souhaite ni argent, ni célébrité, ni amour. Profondément rigide et apathique, elle est même incapable d’imaginer un désir quelconque. C’est alors que le génie replonge dans son propre passé, invoquant ainsi d’incontournables figures historiques ou encore bibliques, hébraïques et coraniques, de Soliman le Magnifique à Ibrahim Ier en passant par le roi Salomon ou encore la reine de Saba. Un récit fantastique et historique, interprété par Idris Elba et Tilda Swinton, et tiré d’une nouvelle de l’écrivain britannique A.S. Byatt. Dans tous les Mégarama.

On m’appelle Marseille

Humour. Révélé par le Jamel Comedy Club et passé par le Paname…