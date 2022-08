Il y a 47 ans, quand un Boeing 707 s’écrasait au nord d’Agadir 

Le 3 août 1975, les équipes de l’aéroport d’Agadir perdent la piste d’un Boeing 707. L’avion appartient à la compagnie jordanienne Alia Royal Jordanian Airlines, et est affrété par Royal Air Maroc. Selon une dépêche de l’Associated Press datant du jour même de la tragédie, les passagers sont au nombre de 181, principalement constitués d’ouvriers marocains et de leurs familles, qui se rendent au Maroc pour y passer les vacances. Le voyage semble se dérouler sans anicroches : trois minutes seulement avant l’accident, l’avion entrait en contact avec la tour de contrôle d’Agadir, en vue de préparer l’atterrissage. L’appareil se situe alors à 1000 mètres d’altitude, et traverse les montagnes du Haut Atlas. Le vol, en provenance de l’aéroport Paris-Le Bourget, a décollé à 2 h 20, et doit…

