“Putzi, le pianiste d’Hitler” : un destin clair-obscur

Ton œil mystérieux (est-il bleu, gris ou vert ?) / Alternativement tendre, rêveur, cruel / Réfléchit l’indolence et la pâleur du ciel.” Ces quelques vers de Baudelaire, on peut les associer au pianiste d’Hitler. Qui était-il ? Un monstre ? Un clown ? Les deux ?

La personnalité ne manque pas de complexité. Géant de deux mètres, on le surnomme pourtant “Putzi” qui signifie “petit bonhomme”. Ernst Hanfstaengl a été marchand d’art à New York, et devient dans les années 1920 le confident et pianiste d’Adolf Hitler.

Sans lui, Hitler ne serait jamais devenu le Führer : il lui offre de l’argent, le soutient, et le berce avec des airs de Wagner. Mais les nazis le jalousent, et malgré un destin aussi excentrique que lui, il n’obtient que de la disgrâce. Il se réfugie aux états-Unis où Roosevelt en fait son principal informateur sur le Führer. Un destin à la trajectoire aussi fantasmagorique que celle d’un héros de roman et une histoire où l’on croise Goebbels, Carl Jung ou Romy Schneider…