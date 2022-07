Jazzablanca : dans les écouteurs de Oum 

Quelques heures seulement après avoir atterri à Casablanca en vue de son concert programmé au festival Jazzablanca le 3 juillet, la chanteuse Oum s’est confiée sur ses goûts musicaux au micro de TelQuel. Loin de se contenter de titres d’albums et de chansons, elle glisse confidences et humour à chacune de ses réponses.

L’album que vous écoutez le plus en ce moment ?

Je n’écoute pas un album, j’écoute beaucoup de choses différentes en même temps. Je descends tout juste de l’avion, donc le dernier album que j’ai écouté est celui que je mets toujours quand je voyage. Ça s’appelle Music for Psychedelic Therapy, de Jon Hopkins. Ça m’aide à m’endormir et à déstresser quand je voyage.

Le premier album que vous avez acheté ?

Ça remonte à longtemps (rires) ! J’étais à Marrakech, ça coïncidait avec la sortie du CD, et il me semble que c’était l’un des premiers albums de Mariah Carey, soit Unplugged, soit Music Box…

L’album que vous avez beaucoup écouté pendant le confinement ?

Étrangement, j’ai écouté assez peu de musique pendant le confinement. J’ai surtout fait de la peinture. Je me sentais vraiment mal, et j’avais l’impression qu’écouter de la musique allait encore plus m’embrouiller.

L’album qui vous a fait réaliser la chanteuse que vous souhaitiez devenir ?

L’album que je n’ai pas encore fait (rires) ! J’attends de le rencontrer.

L’album qui existe déjà mais que vous auriez aimé faire ?

Je pense qu’en tant qu’artiste, on met des choses dans les albums qu’on produit. Mais avant, pendant, et après cet album, il y en a toujours un autre en parallèle, qui représente une sorte de processus. Celui-là ne sort jamais, mais c’est ça, le vrai album qu’on aurait aimé faire.

L’album qui vous émeut le plus ?

Il y en a beaucoup, mais le dernier en date est Wa, de Kamilya Jubrane et Werner Hasler. C’est un album très complexe et puissant.