Jazzablanca : dans les écouteurs de Natacha Atlas 

Nouvelle diva du monde arabe, Natacha Atlas a performé sur la scène de Jazzablanca son dernier EP Strange Days, chanté en arabe et en anglais, et entièrement écrit pendant le confinement. La chanteuse y parle de lassitude, d’ennui et de solitude, dans un registre jazzy qui lui va à merveille.

Quelques heures avant son concert qui a attiré une foule exceptionnelle autour de la Scène 21, Natacha Atlas se confiait à TelQuel pour parler de ses goûts musicaux. Et ce, bien qu’elle nous ait avoué “écouter moins de musique” dernièrement. La raison ? Natacha Atlas travaille pleinement sur son prochain album Audacy, qui devrait sortir dans un peu plus d’un an.

L’album que vous écoutez le plus en ce moment ?

Ce n’est pas un album, mais dernièrement, j’ai beaucoup écouté Larry Low faire ses solos à la batterie. C’est l’un des batteurs les plus exceptionnels que je connaisse, et je suis très reconnaissante qu’il fasse partie de mon groupe de musiciens pour le concert de ce soir.

L’album marocain qui vous a marqué ?

Pour tout vous dire, il y en a plusieurs. Ces dernières années, je crois que celui que j’ai vraiment, vraiment, vraiment (sic) aimé, ce sont les dernières sorties d’une jeune chanteuse qui s’appelle Nada. Elle a débuté il y a quelques années, ses titres sont assez colorés, et elle fait de belles choses en termes de musique arabe expérimentale.

L’album que vous avez beaucoup écouté en grandissant ?

Mechwar de Fairouz, sans aucune hésitation.

L’album qui vous émeut le plus ?

Là, je vous citerai plutôt une chanson : “Ya asfour” du chanteur libanais Wadih El Safi… Dès que je l’écoute, je pleure.

L’album qui vous donne envie de faire de la musique ?

Il y a une chanteuse que j’ai découverte sur Spotify, qui s’appelle Nicki Wells et qui a fait un album intitulé Shlokas où elle joue des airs méditatifs indiens. Ça m’inspire énormément…

L’album qui vous fait rêver ?

Celui sur lequel je suis en train de travailler, Audacy, qui devrait sortir d’ici un an et demi. C’est un projet qui me fait beaucoup rêver…