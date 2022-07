Jazzablanca : dans les écouteurs de Ben Harper

U n album culte ?

Je ne peux pas en choisir qu’un seul… Je crois que ma liste d’albums préférés regroupe plus de 500 titres ! S’il fallait vraiment resserrer l’étau, je dirais Five Leaves Left de Nick Drake, The Miseducation of Lauryn Hill, Talking Book de Stevie Wonder… La liste est vraiment très longue.

Un album que vous avez beaucoup écouté en grandissant ?

What’s going on de Marvin Gaye et Natty dread de Bob Marley & The Wailers. Là encore, je pourrais passer toute la soirée à en parler !

Un album que vous avez beaucoup écouté pendant le confinement ?

J’ai deux enfants de deux et cinq ans avec qui j’étais naturellement confiné, donc j’ai surtout écouté de la musique pour enfants…