Retour de Buzz l’Éclair, Nuits éléctroniques et concert de Maluma : les sorties de la semaine

P as de jardinage

Un festival avant le festival. Cette année, le quartier Anfa Park à Casablanca a décidé de fêter l’arrivée de l’été en beauté. Avant d’accueillir pour la première fois le festival Jazzablanca, du 1er au 3 juillet, Anfa Park propose une programmation culturelle et musicale durant une semaine, du 21 au 30 juin. Avec deux évènements simultanés : Anfa Park en fête, et le village Casa-Anfa. En plus d’un ensemble d’activités sportives, Anfa Park abritera une exposition en réalité augmentée, des animations de street-art, ainsi que la bibliothèque nomade “Bibliotobiss”. Côté musique, des concerts en plein air seront donnés chaque soir par différents artistes. Parmi eux, Fayçal Tadlaoui & Africa Band, formation musicale spécialisée dans la reprise des plus grands classiques du rock des années 1980, la sublime chanteuse Sonia Noor, ou encore le musicien trans-disciplinaire camerounais Diese Mbangue.

Du 21 au 30 juin à Casablanca.

À vos platines

Électro. Devenues cultes dans la programmation du réseau des Instituts Français, les Nuits électroniques font leur grand retour après un hiatus de deux ans en raison de la pandémie. Ce rendez-vous destiné aux amoureux de musique électronique accueillera un ensemble de DJs, ainsi que des rencontres et masterclass destinées aux curieux comme aux professionnels du son. Au programme, Johan Papaconstantino, dont les créations mêlent des airs électro et des influences musicales grecques, le Marocain Reqteq qui s’était démarqué pendant la pandémie avec ses concerts improvisés sur des toits d’immeuble, ainsi que les formations musicales marocaines Satat et Sound of Mint.

Du 25 juin au 8 juillet, à Casablanca, Fès, Essaouira et El Jadida.

L’art pour la cause

Expo engagée. Après un vernissage à Marrakech en octobre 2021, à l’occasion de la journée internationale de lutte pour l’abolition de la peine de mort, l’exposition “Le droit de vivre” s’installe à Casablanca, élisant domicile au sein de l’espace culturel de la TGCC. Accompagnée d’un ouvrage collectif éponyme, qui regroupe les contributions d’un ensemble d’intellectuels plaidant pour l’abolition, l’exposition donne à voir l’engagement d’un ensemble de plasticiens et photographes pour que le moratoire de fait (depuis 1993) sur la peine capitale devienne permanent. Coordonnée par Younès Ajarraï, Driss El Yazami et Mahi Binebine, l’exposition “Le droit de vivre” met l’art et la culture au service d’une lutte humaniste, traduisant sans concession la violence et l’injustice de la peine de mort.

Jusqu’au 25 juillet, à l’Artorium de la TGCC, à Casablanca.

De Bogota à Marrakech

Star latino. Après son passage marquant au Festival Mawazine en 2019, la star latino-américaine Maluma est de retour au Maroc pour un concert inédit à Marrakech. C’est dans cette même ville que Maluma avait tourné son célèbre clip Holà Señorita, en featuring avec Maître Gims. La soirée promet d’être exceptionnelle, d’autant que la première partie du concert sera assurée par le rappeur El Grande Toto, tout juste sacré disque d’or.

Le 1er juillet à Marrakech.

Vers l’infini et au-delà

Animation. Projeté en avant-première lors de la 10e édition du Marrakech du Rire, le tant attendu Buzz l’Éclair est projeté dans les salles marocaines depuis le 22 juin. Spin-off de la célèbre saga d’animation Toy Story, le film raconte les aventures de Buzz dans l’espace. Après une large polémique suscitée par une scène contenant un baiser homosexuel, le film a été censuré dans un ensemble de pays arabes tels que l’Égypte, les Émirats Arabes Unis ou encore la Libye.

Actuellement dans les Mégarama du royaume.