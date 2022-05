Nouveau lieu, nouvelle programmation : le line-up de la 15e édition de Jazzablanca

Après deux ans d’absence liés à la pandémie, le festival Jazzablanca fait son grand retour dans l’agenda culturel casablancais. Prévue du 1er au 3 juillet, la première grande nouveauté de cette 15e édition est qu’elle se déroulera à Anfa Park. L’annonce a été faite par Moulay Ahmed Alami, lors d’une conférence de presse tenue ce mardi 17 mai. “C’est un plaisir de vous retrouver” a commencé le président du festival en s’adressant au petit monde de la culture présent, ému par la reprise de ce projet qu’il pilote depuis 2013.

Installé au Mégarama lors de ses premières éditions dès 2006, puis à l’Hippodrome Casa-Anfa jusqu’en 2019, les équipes du festival perçoivent ce nouveau cap sur Anfa Park comme “une nouvelle page dans l’histoire du festival”. Selon nos informations, ce sont deux hectares des jardins d’Anfa Park qui seront entièrement privatisés pour accueillir les installations de Jazzablanca du 1er au 3 juillet.

Pour ce qui est des concerts à entrée libre, ils seront au nombre de six, et se dérouleront sur la Place des Nations unies. Leur programmation n’a pour le moment toujours pas été dévoilée. De son côté, Anfa Park accueillera deux scènes, et douze artistes pendant trois jours. Parmi eux, de grands noms de la scène internationale tels que Ibrahim Maalouf, Natacha Atlas, Asaf Avidan, et Ben Harper.

Oum, Majid Bekkas, Hamid El Kasri…

Interrogé par TelQuel sur le nouveau format du festival, qui passe de six à trois jours, Moulay Ahmed Alami tient à insister sur son intensité : “Nous avons pensé à intensifier chacune de ces trois journées qui composeront Jazzablanca 2022. Chaque soirée comprendra quatre différents concerts. Le festival ouvrira ses portes à 17 h et les fermera à 1 h. Autant dire que le programme des festivaliers sera très chargé”, sourit-il.

D’autant plus que pour le président du festival, le changement de lieu que connaît cette 15e édition traduit l’élargissement du festival : “Cette installation à Anfa Park répond notamment au besoin des festivaliers, sur un aspect pratique par exemple avec plus 1500 places de parking, mais aussi le fait de se retrouver entourés de jardins en plein été, qui plus est dans la future destination culturelle de Casablanca.”

Dense et diversifiée, la programmation de Jazzablanca 2022 semble accorder une place particulière aux artistes marocains et africains. Cette 15e édition s’ouvrira sur un concert du quatuor marocain Bab L’bluz, mené par la jeune chanteuse Yousra Mansour, et accueillera de grands noms de la scène marocaine tels que Majid Bekkas dans le registre de l’African Gnaoua Bluz, l’incontournable Oum, et le maâlem Hamid El Kasri dans le cadre d’une collaboration avec le trompettiste Erik Truffaz. À l’échelle du continent, des musiciens tels que Seun Kuti (Nigéria) et Mulatu Astatke (Éthiopie) seront également présents.

Pour Moulay Ahmed Alami, ce choix artistique n’est pas anodin : “Jazzablanca est un festival qui fait aujourd’hui partie intégrante de la vie culturelle casablancaise et marocaine. Par conséquent, il est primordial pour nous que les artistes marocains y soient représentés, et qu’ils puissent eux aussi aller à la rencontre de leur public.”