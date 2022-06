Quatre équipes de l’Ecole d’Ingénieurs de l’Université Mundiapolis se classent dans le Top 10 de la finale de la compétition multinationale NXP Cup EMEA 2021/2022

l’Université Mundiapolis primée une nouvelle fois pour la qualité de son engagement en faveur de la recherche et de l’innovation, 4 équipes d’étudiants de l’Ecole d’Ingénieurs de l’Université Mundiapolis occupent 4 places du Top 10 des finalistes de la compétition internationale NXP Cup 2022. La NXP Cup est une compétition organisée chaque année qui couvre la zone Europe/Moyen-Orient/Afrique (EMEA) et qui réunit des équipes d’étudiants pour construire, programmer et piloter un modèle réduit de voiture autonome.

« La finalité de la NXP Cup est de construire et de piloter des modèles réduits de voitures de niveau professionnel, mais sans les budgets d’une entreprise… Pour y parvenir, le matériel et le logiciel se doivent d’être parfaitement conçus et optimisés dans les plus petits détails, et cet aspect est loin d’être simple », a déclaré Dr Samar MOUCHAWRAB, Vice-Présidente des affaires académiques à l’Université Mundiapolis. « Comme chaque année, des équipes d’ingénieurs des universités les plus prestigieuses de la région EMEA rentrent en compétition pour gagner la course NXP. Les dix équipes ayant le score le plus performant sont consacrés à la fin de cette compétition annuelle. L’Ecole d’Ingénieurs de l’Université Mundiapolis, représentant le Maroc, a connu la consécration de quatre de ses équipes, c’est l’université participante qui a connu le plus grand nombre d’équipes primées en Top 10. Mundiapolis se classe troisième université en termes de performance en course », a-t-elle ajouté.

« Chaque année, l’université Mundiapolis de Casablanca s’engage à inclure la préparation à la NXP Cup dans son programme. Plusieurs étudiants prennent part à cette compétition regroupant de très grandes universités de la région EMEA et dont l’objectif est de concevoir et programmer un kit de voiture autonome avec le but de réaliser un tour d’une piste aléatoire dans un temps réduit.

J’ai eu le plaisir d’être le coach des étudiants participants à cette compétition durant ces quatre dernières années, toujours honoré de voir nos étudiants parmi les élites et avec de meilleurs résultats d’année en année. », a déclaré M. Marouane SLAITANE, Coach des équipes NXP de l’Université Mundiapolis et enseignant à l’école d’ingénieurs. « Grâce à l’engagement de l’université et l’excellent niveau de nos étudiants, nous pouvons être rassurés que le meilleur reste à venir et que très prochainement, nous reverrons le drapeau marocain hissé sur le podium. », a-t-il ajouté. Il est à noter que M. SLAITANE est un ancien champion de la NXP Cup. Il avait remporté la troisième place lors de la NXP Cup 2018.

Pour sa part, Matthias Wilkens, Responsable des relations universitaires et de la gestion du programme de la NXP Cup/NXP Semiconductors, a déclaré : « Une autre excellente année pour l’Université Mundiapolis qui a prouvé que le jeu d’équipe, la résilience et la véritable passion sont la clé du succès.

4 équipes dans le Top 10 de la NXP CUP EMEA ne laissent aucun doute sur le fait que le Maroc est sur la voie rapide avec le titre gagnant à venir ! »

En 2022, la NXP CUP a célébré son 10ème anniversaire avec 250 participants d’Europe, du Moyen-Orient et d’Afrique. Le Maroc était représenté par l’Université Mundiapolis qui a participé à la NXP Cup avec 5 équipes d’étudiants ingénieurs dont 4 équipes qui ont été qualifiées à la finale. La NXP Cup permet aux étudiants participants de développer leur réseau, de gagner en expérience professionnelle, d’apprendre le travail en équipe et d’acquérir de nouvelles compétences qu’ils mettront à profit dans leur carrière.