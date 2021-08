Inauguration du bureau de liaison d’Israël à Rabat

Cette ouverture de la représentation israélienne au Maroc intervient en application de l’accord tripartite Maroc-États-Unis-Israël, signé en décembre dernier.

Yair Lapid s’est entretenu, mercredi 11 août à Rabat, avec le ministre des Affaires étrangères Nasser Bourita, sur une série de questions d’ordre bilatéral et régional d’intérêt commun. Les deux responsables ont signé, à cette occasion, trois accords portant sur le renforcement de la coopération bilatérale dans les domaines politique, culturel, de la jeunesse et des sports et des services aériens.

Yair Lapid est en visite au Maroc à la tête d’une délégation comprenant notamment le ministre du Travail, Meir Cohen, et le président de la Commission des Affaires étrangères et de la Défense à la Knesset (Parlement israélien), Ram Ben Barak.

(MAP)