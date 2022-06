Le 1000ème numéro de TelQuel

Le numéro que vous tenez entre les mains est le millième de TelQuel. Il marque un cap important dans la vie d’un “Newsmag” et rend compte d’une résilience tout sauf anodine par les temps qui courent. Depuis plus de 20 ans maintenant, TelQuel raconte le Maroc tel qu’il est.

“Depuis plus de 20 ans maintenant, TelQuel raconte le Maroc tel qu’il est” Réda Dalil

le magazine a accompagné les évolutions politique, économique et sociétale du royaume, sous le règne de Mohammed VI. La fraîcheur de sa ligne éditoriale et une indépendance à toute épreuve en ont fait l’hebdomadaire francophone le plus lu du pays.. Il continue de militer pour un Maroc démocratique où les droits humains et les libertés individuelles seraient pleinement respectés, où la corruption et l’économie de rente, des phénomènes hélas toujours prégnants, seraient fortement en recul.