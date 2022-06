Diego Hidalgo : “On est de plus en plus dépendants de notre smartphone... le QI de l’humanité est en déclin”

S ommes-nous prisonniers de la technologie ?

On est face à un phénomène très préoccupant. Aujourd’hui, il y a un ensemble d’applications et de dispositifs dans lesquels on baigne et nos vies sont de plus en plus livrées à ces outils technologiques. Je n’ai rien contre la technologie, quand c’est l’humain qui s’en sert pour remplir un objectif qu’il a décidé lui-même. Mais je pense que dans le paradigme qui prédomine la technologie d’aujourd’hui, on est de plus en plus utilisés par la technologie. J’utilise cette métaphore de l’anesthésie car je pense que nous sommes, en grande partie, anesthésiés. Ce serait un danger de penser que seuls les adolescents ou les jeunes publics sont les “victimes” de…