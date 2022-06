La Fondation Mohammed VI pour la protection de l'environnement et la Commission océanographique intergouvernementale de l'UNESCO organisent le Deuxième Dialogue des Fondations pour mobiliser la communauté philanthropique en faveur de la Décennie de l’Océan

La Commission océanographique intergouvernementale de l’UNESCO (COI-UNESCO) et la Fondation Mohammed VI pour la protection de l’environnement présidée par Son Altesse Royale la Princesse Lalla Hasnaa, marraine de l’alliance de la Décennie des Nations Unies pour les sciences océaniques au service du développement durable (la Décennie de l’Océan) ont annoncé le mercredi 1er juin, l’ouverture de la deuxième réunion du Dialogue des Fondations qui réunit des dirigeants mondiaux de plus de 20 fondations philanthropiques et des experts internationaux en matière de mobilisation des ressources.

Ce contenu est une communication d’entreprise. Il n’a pas été rédigé par les journalistes de TelQuel.

Dans son rôle de membre fondateur de l’Alliance de la Décennie de l’Océan, la Fondation Mohammed VI pour la protection de l’environnement accueille dans son Centre international Hassan II de formation à l’Environnement près de Rabat, cette réunion qui vise à galvaniser le soutien à la Décennie des Nations Unies pour les sciences océaniques au service du développement durable (la Décennie de l’Océan).

Du 1er au 3 juin, des acteurs d’Afrique, d’Europe, d’Amérique du Nord, d’Océanie et d’Amérique du Sud discuteront du rôle des fondations philanthropiques dans la co-conception et l’utilisation de sciences océaniques transformatrices nécessaires pour relever les dix défis de la Décennie et contribuer aux ambitions du Programme de développement durable à l’horizon 2030. La deuxième réunion de Dialogue des Fondations constitue également une étape essentielle en vue de la Conférence des Nations Unies sur les océans qui se tiendra à Lisbonne, au Portugal, du 27 juin au 1er juillet.

« Pour réaliser les ambitions de la Décennie de l’Océan, il faudra non seulement une révolution dans le domaine des sciences océaniques, mais aussi une révolution dans la façon dont nous finançons et utilisons les connaissances océaniques. D’ores et déjà, la communauté philanthropique joue un rôle essentiel en réunissant divers partenaires, en explorant des domaines émergents et en catalysant le financement d’une science au pouvoir transformateur qui, j’en suis convaincu, débouchera sur des solutions révolutionnaires contribuant à la réalisation des Objectifs de développement durable, » a déclaré Vladimir Ryabinin, Secrétaire exécutif de la COI-UNESCO. « En réunissant ce groupe de dirigeants du monde entier à l’occasion de la deuxième réunion du Dialogue des Fondations, nous pouvons renforcer l’impact collectif de la communauté philanthropique pour concevoir et produire ensemble des solutions nous permettant de gérer l’océan de manière durable. »

La réunion a débuté par une session de haut niveau à laquelle ont participé des représentants de :

– La Fondation Mohammed VI pour la protection de l’environnement

– La Commission océanographique intergouvernementale de l’UNESCO (virtuel)

– l’Institut océanographique Scripps de l’université de San Diego et membre du conseil consultatif de la Décennie des Nations Unies de l’Océan

– l’Institut océanique Schmidt et marraine de l’Alliance pour la Décennie de l’océan (virtuel)

– Lenfest Ocean Program, Pew Charitable Trusts et membre du conseil consultatif de la Décennie de l’Océan

-Le Collège Sciences et Techniques de l’Environnement de la Terre et de la Mer de l’Académie Hassan II des Sciences et Techniques

– l’Ambassade de la République du Portugal au Maroc

[Citation de la Fondation Mohammed VI pour la Protection de l’Environnement : Lorsque nous avons quitté Copenhague après la première édition, la Fondation Mohammed VI pour la Protection de l’Environnement s’était engagée à ce que ce Dialogue ne soit pas ponctuel mais qu’au contraire, le Dialogue soit une occasion à la fois continue et périodique, en tant que Fondations et organisations philanthropiques engagées dans « Ocean Action », pour se rencontrer, faire le point sur le chemin parcouru et le chemin à parcourir et inspirer une collaboration et une action rapides et alignées sur le cadre de la Décennie des Nations Unies pour les sciences océaniques au service du développement durable. Alors que nous nous tournons aujourd’hui vers la Conférence des Nations Unies sur les océans à Lisbonne, nous sommes heureux d’avoir tenu notre engagement et attendons avec impatience des résultats percutants.]

Le deuxième Dialogue des Fondations s’appuie sur les acquis de la première édition qui s’est tenue à Copenhague, au Danemark, en février 2020 et qui a été organisée par les FONDATIONS VELUX. Celle-ci a permis de renforcer les relations de travail au sein de la communauté philanthropique mondiale en soutien aux sciences océaniques.