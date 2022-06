BAOBAB collection s'offre un flagship chez tendance inside

« Tout comme les baobabs surplombant la savane africaine, les bougies et diffuseurs Baobab Collection se démarquent par leur élégance, leurs fragrances, leurs dimensions et leur design ».

Fondée en Belgique, Baobab Collection est une marque de bougies et parfums d’intérieurs qui, depuis 2002, puise son inspiration dans l’univers du voyage, des tendances mode et de la richesse de la nature. Distribuée par Tendance Inside en totale exclusivité sur plusieurs villes du Royaume, la marque côtoie au sein de son concept store spécialisé dans l’ameublement et déco design de luxe, de prestigieux noms, tels que JNL, Eichholtz, Manutti, etc.

Aujourd’hui, Tendance Inside offre à Baobab Collection un écrin qui invite ses visiteurs à plonger dans une délicieuse expérience, à la fois « esthétique et olfactive ». Visant à traduire les valeurs de la Maison. Cette nouvelle adresse dédiée à la marque, met en lumière les tailles imposantes et les fragrances envoûtantes, d’un univers enchanteur et raffiné.

Les éditions limitées printemps-été 2022

Cette année, les éditions limitées de Baobab Collection nous transportent dans le monde onirique de la Grèce antique et se conjuguent aux abymes d’un monde aquatique et résolument sensoriel. Ainsi, quatre collections, déclinées sur verre et raphia, donnent naissance à des éditions de bougies crochetées par une coopérative de femmes à Madagascar.

L’édition limitée Odyssée, puise son inspiration sur les rivages de la mer Égée avec trois bougies aux noms évocateurs de l’épopée Grecque : Ulysse, Calypso et Ithaque. D’un autre côté, un décor de vagues qui s’entrecroisent sur les rivages de l’Atlantique ou du Pacifique ont

inspiré la collection Waves, avec Malibu en verre rosé, Belharra en verre bleu outremer et Nazaré en verre tilleul clair.

Les bougies Anosy, Andriva, Toliary et Betany déclinées en quatre coloris, et crochetés aux motifs de poissons, rendent hommage à la tribu de pêcheurs Vezo. Par ailleurs, leur identité olfactive demeure celles des collections précédentes, avec des parfums dont les matières premières proviennent de Madagascar.

D’un autre côté, la destination préférée des vacances d’été a donné naissance à Athens et Mykonos avec deux bougies en sérigraphies, illustrant de jolies petites maisons blanches et bleues. Et pour finir, la gamme My First Baobab, s’agrandit avec le lancement de Women & Gentlemen, des petites bougies et diffuseurs de 250ml, déclinés également en coffret cadeau, alliant la bougie et le diffuseur.