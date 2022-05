La chaîne israélienne i24NEWS se lance officiellement à Casablanca et Rabat

L’ouverture de ces bureaux s’inscrit dans la volonté d’i24NEWS d’étendre ses activités à l’international : Paris, New York, Washington, Tel Aviv-Jaffa, Los Angeles, Dubaï et désormais Rabat et Casablanca”, a annoncé la chaîne dans un communiqué.

Lancée en 2013 par le milliardaire Patrick Drahi, la chaîne diffuse de l’information en continu en trois langues (français, anglais et arabe).

“Nous répondons à l’attente du public marocain en ouvrant deux nouveaux studios dans le pays”, a affirmé son PDG Franck Melloul, dans ce communiqué.

En 2020, le royaume a rétabli des relations avec Israël dans le cadre d’un accord tripartite Maroc-Israël-Etats-Unis un processus de normalisation entre l’État hébreu et des pays arabes soutenu par l’administration américaine de l’ancien président Donald Trump.

La chaîne i24NEWS a également signé, la même année, un accord avec le conglomérat Abu Dhabi Media permettant un “échange” de contenus entre leurs rédactions basées dans les deux pays, dans la foulée des accords de normalisation entre Israël et les Émirats arabes unis.

Un média “indépendant”

Lors d’un entretien accordé à TelQuel, le PDG du média, Frank Melloul, avait apporté quelques précisions quant à la chaîne, sa ligne éditoriale ainsi que ses ambitions. Interrogé sur la place du média dans l’audiovisuel marocain, ce dernier rappelait que la chaîne était “la première et unique chaîne indépendante d’information internationale qui diffuse depuis le Moyen-Orient”.

Il soulignait alors que “les différents bureaux au Moyen-Orient, la variété de nos contenus et la diversité des journalistes, analystes et invités que nous sollicitons nous permettent de traiter tous les sujets sous différents angles et points de vue”.

Dans cette même interview, Frank Melloul rassurait quant à l’indépendance du média : “Nous sommes indépendants à 100 %. Nous appartenons à un groupe privé. Aucun gouvernement n’influence notre contenu éditorial.”

(avec AFP)