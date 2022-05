Tu es Marocain ? N’oublie pas...

N’oublie pas de respirer. N’oublie pas de manger. N’oublie pas de dire bonjour à la voisine du dessus, au voisin d’en face et à ceux du dessous. N’oublie pas d’apprendre la darija, même si cette langue ne te servira que lors de conversations informelles et qu’elle n’est pas utilisée dans la vie publique. N’oublie pas d’apprendre la fos7a, même si tu ne l’utiliseras que pour comprendre le JT et signer quelques papiers officiels. Par contre, oublie les dimanches au parc. Dans les quelques rares quartiers qui en disposent, on te demandera d’oublier ton pique-nique, car personne n’est autorisé à s’asseoir sur l’herbe. N’oublie surtout pas d’aller à l’école. Car tes parents n’ont pas oublié de payer tes frais de scolarité qui leur reviennent très cher. Pareil pour le médecin à qui tu dois dire merci, même si ton rendez-vous a lieu trois heures après l’heure convenue et que tu as clairement vu des gens te griller la priorité dans la salle d’attente. N’oublie pas d’apprendre le français, car cette langue te permettra de prétendre à un statut social avancé. N’oublie pas…

Cet article est réservé aux abonnés.

Déjà abonné ? Déjà abonné ? Se connecter Soutenez un média indépendant et exigeant Accédez à tous les contenus de TelQuel en illimité

Lisez le magazine en numérique avant sa sortie en kiosque

Accédez à plus de 900 numéros de TelQuel numérisés S’abonner