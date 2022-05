Étudiants marocains d’Ukraine : une plateforme numérique pour télécharger avant le 31 mai les documents liés aux études

Le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation a annoncé mercredi avoir mis à la disposition des étudiants marocains de retour d’Ukraine une plateforme numérique afin de télécharger les documents liés à leurs études dans les universités ukrainiennes, et ce à compter du 17 et jusqu’au 31 mai.

Cette plateforme est accessible via le lien https://etudiants-ukraine.enssup.gov.ma, précise le ministère dans un communiqué, qui invite les étudiants concernés à accorder toute leur attention aux délais impartis pour télécharger les documents requis, soulignant que la plateforme sera fermée au plus tard le 31 mai 2022 à minuit.

Pour rappel, selon le ministre de l’Enseignement supérieur Abdellatif Miraoui, le nombre d’étudiants marocains revenus d’Ukraine dépasse les 7200, dont 75 % poursuivent des études de santé.