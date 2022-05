La réouverture prochaine de l’ambassade du Maroc à Bagdad se confirme

Lors de leur rencontre en marge de la réunion ministérielle de la Coalition mondiale anti-Daech à Marrakech, les deux ministres ont souligné l’importance de développer les relations irako-marocaines, et appelé à activer le travail du comité irako-marocain pour que ses réunions se tiennent à Bagdad en juillet prochain, indique la presse irakienne.

Les deux chefs de la diplomatie ont ainsi convenu de signer un accord de consultation politique lors de la prochaine visite de Nasser Bourita à Bagdad pour coordonner les positions et servir les intérêts communs des deux pays. Fuad Hussein a expliqué également que le gouvernement irakien voulait créer un climat d’investissement attractif afin d’ouvrir des opportunités d’investissement prometteuses aux entreprises marocaines pour participer à la construction d’infrastructures industrielles, économiques, agricoles et touristiques du pays.

Hussein et Bourita ont échangé leurs points de vue sur les questions régionales et internationales d’intérêt commun, et ont discuté des moyens de relever les défis et d’appliquer des solutions pacifiques qui permettraient d’atteindre la sécurité et la stabilité. Les deux responsables ont aussi évoqué la guerre russo-ukrainienne en cours et ses retombées sur les plans politique, économique et sécuritaire.

Le communiqué note que Nasser Bourita a confirmé le soutien du Maroc à l’Irak pour surmonter les défis sécuritaires afin de préserver sa stabilité et sa souveraineté. Il ajoute que le Maroc soutiendra l’Irak pour devenir membre de l’Organisation mondiale du commerce.