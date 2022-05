Emirates et Royal Air Maroc lancent un partenariat de partage de codes entre, pour renforcer les vols entre Dubaï, Casablanca et au-delà

Emirates et Royal Air Maroc viennent aujourd’hui de conclure un nouveau partenariat permettant un partage de codes pour les clients des deux compagnies. Ce nouveau partenariat donne ainsi accès à de nouvelles options de voyage pour les clients des deux compagnies qui voyagent entre Dubaï et Casablanca, et au-delà…

Ce contenu est une communication d’entreprise. Il n’a pas été rédigé par les journalistes de TelQuel.

Ainsi, et à compter de la fin de ce mois, les deux compagnies commenceront à échanger leurs codes marketing concernant l’ensemble de leurs vols entre Casablanca et Dubaï, ainsi que pour près de 209 autres destinations. Ce nouveau partenariat donnera accès aux clients des deux compagnies à davantage d’options pour la réservation de leurs billets. Le partenariat qui vient d’être paraphé permettra en plis aux clients des deux compagnies de bénéficier de tarifs encore plus compétitifs notamment pour l’achat de billets simples ou multiples, mais aussi pour le transfert de leurs bagages. Les nouveaux vols en partage de code sont disponibles sur royalairmaroc.com, mais aussi sur emirates.com, ainsi qu’auprès de toutes les agences de voyage, les OTA et les bureaux de vente agréés.

Les clients d’Emirates pourront de fait accéder à 17 destinations différentes au Maroc (hors Casablanca), mais aussi à 63 destinations internationales situées notamment en Afrique du Nord, de l’Ouest et Centrale, et s’étalant sur pas moins de 25 points d’arrivée et de départ différents. A leur tour, les clients de Royal Air Maroc pourront bénéficier d’un accès total au vaste réseau d’Emirates qui s’étend au-delà de Dubaï et qui compte plus de 130 destinations différentes, dont 60 villes à travers le Moyen-Orient, les États-Unis, l’Asie occidentale et l’Extrême-Orient.

S’exprimant au sujet de ce nouveau partenariat, Adnan Kazim, Directeur Commercial d’Emirates Airline, a déclaré : « Nous sommes ravis de renforcer notre partenariat avec Royal Air Maroc concernant le partage de codes et d’offrir ainsi à nos clients une très large panoplie de destinations depuis le Maroc, en plus d’un immense choix de destinations vers l’Afrique. Ce partenariat contribuera à renforcer davantage la connectivité de notre réseau, tout en offrant aux voyageurs d’affaires et de loisirs une plus grande commodité lors des correspondances entre les deux compagnies. Nous sommes déterminés à développer, de manière toujours plus poussée, nos partenariats en vue d’offrir une palette encore plus large d’avantages à nos clients. »

« Nous sommes très heureux de conclure cet important partenariat avec Emirates lequel contribuera fortement au renforcement de notre trafic, et offrira à nos passagers un accès vers un très large ensemble de destinations, en plus de leur fournir une meilleure expérience client, et ce par le biais de connexions optimisées et de possibilités d’enregistrement de bout en bout, avec une assistance aéroportuaire internationale de haut niveau qui est présente au sein des réseaux des deux compagnies », a souligné Hamid ADDOU, Président Directeur Général de Royal Air Maroc.

A noter que ce nouvel accord de partage de codes intervient alors qu’Emirates fête ses 20 ans de présence à Casablanca. Depuis 2002, Emirates a transporté plus de 3,4 millions de passagers entre Dubaï et Casablanca, contribuant ainsi fortement à l’essor du tourisme au sein du pays, mais aussi au développement des voies commerciales et au rayonnement de la culture et des traditions marocaines dans le monde entier. Emirates assure actuellement pas moins de huit vols hebdomadaires depuis et vers Casablanca. Royal Air Maroc exploitera une ligne directe reliant Casablanca à Dubaï à une fréquence de 4 vols par semaine.

Cet accord de partage de codes rentre dans le sillage du partenariat interligne paraphé entre Emirates et Royal Air Maroc depuis plus de deux décennies. Grâce à ce nouveau partenariat de partage de code avec Royal Air Maroc, Emirates renforcera plus que jamais sa présence en Afrique en offrant désormais à ses clients une connectivité vers plus de 184 destinations différentes à travers tout le continent, et ce en plus de ses 21 passerelles passagers.