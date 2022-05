Assassinat de Shireen Abu Akleh : l’émir du Qatar accuse Israël

Je souhaite présenter mes condoléances à la famille de la journaliste Shireen Abu Akleh, tuée par les forces d’occupation” israéliennes, a dit l’émir du Qatar à l’occasion d’une visite à Téhéran. “Il faut réclamer des comptes aux auteurs de ce crime odieux”, a encore dit le monarque qatari au cours d’une conférence de presse conjointe avec le président iranien Ebrahim Raïssi.

La journaliste américano-palestinienne couvrait une opération militaire israélienne en Cisjordanie quand elle a été tuée par balle mercredi matin à Jénine. Elle portait un gilet pare-balles portant l’inscription “presse” et un casque de reportage. Israël, après avoir dit qu’elle avait “probablement” succombé à un tir palestinien, a affirmé ne pas écarter que la balle ait été tirée par ses soldats.

La chaîne qatarie Al Jazeera a accusé mercredi les forces israéliennes d’avoir tué “de façon délibérée” sa journaliste, d’une balle dans la tête. La vice-ministre des Affaires étrangères du Qatar, Lolwah al-Khater, a aussi accusé les forces israéliennes d’avoir “tué la journaliste en lui tirant une balle au visage alors qu’elle portait une veste ‘presse’ et un casque”. “Elle couvrait leur attaque dans le camp de réfugiés de Jénine. Ce terrorisme d’État israélien doit CESSER, le soutien inconditionnel à Israël doit CESSER”, a-t-elle écrit sur Twitter.

Israeli occupation killed Aljazeera journalist Sherine Abu Aqleh by shooting her in the face while wearing the Press vest and a helmet. She was covering their attack in Jenin refugee camp. This state sponsored Israeli terrorism must STOP, unconditional support to Israel must END. pic.twitter.com/Zg5QZkJ2bx

