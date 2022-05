Décès de la journaliste Shireen Abu Akleh : la Ligue des États arabes condamne un “crime odieux”

La Ligue arabe a estimé dans un communiqué que ce crime vise à “enterrer” une voix de “droit qui dévoile la vérité, la voix de la liberté et la défense de la justice et des questions humanitaires, à travers l’agression et le ciblage continus de la région de Jénine et l’escalade de la guerre déclarée de l’occupation contre le peuple palestinien”.

Le Secrétariat général de la Ligue a tenu responsable le gouvernement d’occupation pour ce “crime odieux qui appelle la responsabilité internationale et la poursuite de ses auteurs devant les instances judiciaires internationales compétentes”, insistant qu’il s’agit d’un “crime de guerre et d’une violation grave du droit international”.

La présidence palestinienne a tenu le gouvernement israélien pour responsable de ce “crime odieux”, soulignant que cet incident s’inscrit dans une “politique quotidienne menée par l’occupation contre les Palestiniens, leurs territoire et lieux saints”.

De son côté, le Coordonnateur spécial des Nations Unies pour le processus de paix au Moyen-Orient, Tor Wencesland, a condamné le “crime d’exécution de la journaliste Shireen Abu Aqleh, alors qu’elle couvrait la prise d’assaut du camp de réfugiés de Jénine par les forces d’occupation”, et a appelé à une enquête immédiate et approfondie et que les responsables soient tenus responsables.

(avec MAP)