À la veille du sommet de la coalition anti-Daech, réunion entre Nasser Bourita et José Manuel Albares

Nasser Bourita et José Manuel Albares discuteront de l’évolution de la feuille de route établie entre les deux pays, selon un communiqué publié lundi par le ministère espagnol des Affaires étrangères. Les deux diplomates passeront également en revue diverses questions figurant à l’ordre du jour maroco-espagnol et international.

Les ministres des Affaires étrangères s’arrêteront aussi sur la réouverture des postes frontaliers de Sebta et Melilia, fermés depuis deux ans et demi, le rétablissement de la collaboration en matière de contrôle des migrations et la délimitation des frontières maritimes, des questions qui ont provoqué de grandes tensions au cours de l’année de crise entre les deux pays.

La rencontre entre les deux ministres intervient après que le Premier ministre espagnol, Pedro Sánchez, a tenu une réunion à Rabat avec le roi Mohammed VI le 7 avril, à laquelle ont également assisté les deux ministres.

Albares et Bourita avaient prévu de tenir une réunion le 1er avril pour mettre en œuvre la feuille de route convenue à la suite de la décision de l’Espagne de modifier sa position sur le Sahara en faveur du plan d’autonomie marocain. Cette réunion avait été annulée une fois confirmée l’invitation de Mohammed VI à Sánchez pour quelques jours plus tard.

Mercredi, les deux ministres participeront à la réunion de la Coalition mondiale contre Daech, la première à se tenir dans un pays africain, au cours de laquelle sera discutée la proposition espagnole de concentrer les efforts pour vaincre le terrorisme sur ce continent.